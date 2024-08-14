90 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev marka fabrikasını icradan satacak

Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyon oranları ve maliyetlerin artması, birçok şirketi zor duruma soktu. Ekonomik baskılar altında, sayısız işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kalırken, Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden İpliksan AŞ'nin icra yoluyla satışa çıkarılacağı duyuruldu. Şirketin iki fabrikası için belirlenen 370 milyon TL'lik değer üzerinden, ay sonunda yapılacak olan icra ihalesi ile satış işlemi gerçekleştirilecek.

Uzun süredir finansal zorluklarla mücadele eden Gürkan ailesinin sahibi olduğu İpliksan Isparta İplik Sanayi AŞ, alacaklısı Halk Bankası tarafından icra yoluyla satışa çıkarılması talep edildi. İpliksan İplik AŞ'nin avukatları ise, hazırlanan değer tespit raporuna itirazlarını dile getirdi.

SON TELİFLER 29 AĞUSTOS’TA VERİLECEK

Isparta İcra Dairesi, toplam 24 dönüm arazi üzerinde yer alan ve İpliksan İplik AŞ'ye ait iki fabrikanın satışı için 370 milyon TL değerinde bir fiyat belirledi. Söz konusu sanayi tesislerinin satışı amacıyla 22 Ağustos'tan itibaren tekliflerin kabul edileceği ve sürecin 29 Ağustos'ta son bulacağı açıklandı. Potansiyel alıcıların, belirlenen son tarih olan 29 Ağustos günü öğleden sonra 13.30'a kadar tekliflerini sunmaları gerektiği ifade edildi.

İPLİKSAN HAKKINDA

Mehmet Gürkan liderliğinde 1930'ların başlarında kurulan İpliksan, yarım asırdır aile şirketi olarak halı ipliği üretimine devam etmektedir. Isparta'nın önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan fabrika, bölgenin ekonomisine katkı sağlamakta ve istihdam yaratmaktadır.