90 yılı deviren üç kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki 3 kadın komşu, sağlıklı ve uzun ömürlerini tarhana çorbasına borçlu olduklarını belirtti.

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesinde yaşayan Pakize Tosun (90), Ümmü Kılıç (90) ve Ümmü Ergin (90) her yıl kışlık yiyeceklerini birlikte yapıyorlar. Özellikle ev tarhanasını mutlaka hep birlikte yapıyorlar. 90 yaşındaki üç mahalle arkadaşı ve gelinleri ile birlikte evlerinin üstündeki betonun üzerine sabahın ilk ışıklarında birlikte yaş olan tarhanaları kuruması için birlikte sermeye başlıyor.

"EV TARHANASI YE UZUN YAŞA"

Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki 3 arkadaştan biri olan Pakize Tosun, kışın her sabah tarhana içtiklerini belirtti. Tosun, "Tereyağı üzerine domates sosu yaparak lezzetli olur. Besleyici özelliği var. Ramazan ayında bile orucumuzu tarhana çorbası ile açarız. Küçük çocuklarımıza da yedirmekteyiz. Tarhana ile uzun ömürlü olun. Bizim buralarda bir söz vardır "Tarhana tarlaya kadar, bulgur öğleye kadar"