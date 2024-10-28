91 kişi hastaneye koştu

Kaynak: İHA
91 kişi hastaneye koştu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sünnet düğününde tavuk pilavdan zehirlenenlerin sayısı 91'e yükseldi.

Yenimahalle Menderes Caddesi'nde bir dernekte dün öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen yaklaşık 300 kişi, evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Fatih Devlet, Darıca Farabi, Tuzla Devlet ile bölgede bulunan özel hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 91 olduğu öğrenildi.

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