92 vatandaş yaralanmıştı. 12 milyon liralık ceza kesildi

Kaynak: İHA
92 vatandaş yaralanmıştı. 12 milyon liralık ceza kesildi
Balıkesir'de son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında toplamda 92 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan asayiş uygulamalarında 96 şahsın ehliyetine el konulurken bu şahıslara toplamda 11 milyon 910 bin lira ceza kesildi.

Balıkesir’de son bir haftada 1 vatandaş meydana gelen trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Aynı hafta içerisinde meydana gelen 74 yaralanmalı trafik kazasında ise 92 vatandaş yaralandı. Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Balıkesir genelinde 171 okul servisi, 2 bin 189 motosiklet, 3 bin 964 alkol/ uyuşturucu ve uyarıcı, 6 bin 937 kış lastiği ve 27 bin 999 araç denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 5bin 34 araç ve sürücüye 11 milyon 910 bin 762 TL tutarında para cezası uygulandı. Ekipler ayrıca alkol denetiminde 96 kişinin ehliyetini iptal ederken, 356 araç trafikten men edildi.

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