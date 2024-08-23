93 yaşındaki Rahmi Koç yatı ve deniz uçağı ile görüntülendi

Türkiye’nin en zengin insanlarından birisi olan ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük holdingi olan Koç Holding’in onursal başkanı olan Rahmi Koç’un 2.8 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Koç, bu defa tatil beldesi Göcek’te görüntülendi. Rahmi Koç, arkadaşları ile beraber yatında, teknesinde ve Deniz Uçağında görüntülendi. Sıcak havaların keyfini denizde çıkaran Koç’un Beşiktaş’ı havalimanında uğurlamasının ardından soluğu Göcek’te aldığı objektiflere yansıdı.

SAATİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye’nin en zengin insanlarından birisi olan Rahmi Koç’ın dün Beşiktaş’ı uğurlamak için havalimanına gitmesinden ziyade kolundaki 75 dolarlık saat ile kısa zaman içerisinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Karun kadar zengin Rahmi Koç'un 2 bin liralık saati olay oldu. Gören herkes sipariş verdi