93 yaşındaki Rahmi Koç yatı ve deniz uçağı ile görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
93 yaşındaki Rahmi Koç yatı ve deniz uçağı ile görüntülendi

Koç Holding Onursal Başkanı olan 93 yaşındaki Rahmi Koç tatil için gittiği Göcek’te görüntülendi. Yatı ve Deniz Uçağı ile görüntülenen Koç’un tatil görüntüleri sosyal medyada konuşuldu.

Türkiye’nin en zengin insanlarından birisi olan ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük holdingi olan Koç Holding’in onursal başkanı olan Rahmi Koç’un 2.8 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Koç, bu defa tatil beldesi Göcek’te görüntülendi. Rahmi Koç, arkadaşları ile beraber yatında, teknesinde ve Deniz Uçağında görüntülendi. Sıcak havaların keyfini denizde çıkaran Koç’un Beşiktaş’ı havalimanında uğurlamasının ardından soluğu Göcek’te aldığı objektiflere yansıdı.

ekran-goruntusu-2024-08-23-112845.png

ekran-goruntusu-2024-08-23-112921.png

ekran-goruntusu-2024-08-23-114417.png

SAATİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye’nin en zengin insanlarından birisi olan Rahmi Koç’ın dün Beşiktaş’ı uğurlamak için havalimanına gitmesinden ziyade kolundaki 75 dolarlık saat ile kısa zaman içerisinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Karun kadar zengin Rahmi Koç'un 2 bin liralık saati olay oldu. Gören herkes sipariş verdiKarun kadar zengin Rahmi Koç'un 2 bin liralık saati olay oldu. Gören herkes sipariş verdi

adawd.webp

İlgili Haberler
Karun kadar zengin Rahmi Koç'un 2 bin liralık saati olay oldu. Gören herkes sipariş verdi
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi Ekonomi
Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi
Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi Yerel Haberler
Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi Gündem
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu Yaşam
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü Yerel Haberler
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim Gündem
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim
Göztepe Fenerbahçe maçında aldığı cezalar sonrası harekete geçti Spor
Göztepe Fenerbahçe maçında aldığı cezalar sonrası harekete geçti