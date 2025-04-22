934 günlük gerilim zirvede: Conor Benn ile Chris Eubank Jr ringe çıkıyor

6 Ekim 2022'de Londra'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Conor Benn ile Chris Eubank Jr arasında yapılması planlanan dev maçın iptal edildiği açıklandı. 7 Ekim'de O2 Arena'da yapılması beklenen mücadele, Benn’in doping testini geçememesi nedeniyle rafa kaldırıldı. O günden bu yana geçen 934 gün boyunca yaşananlar, yalnızca iki sporcunun değil, İngiliz boksunun tarihine de damgasını vurdu.

Şimdi ise iki rakip, 2024 yılının Nisan ayında Tottenham Hotspur Stadyumu’nda rövanşın ötesine geçen bir karşılaşma için ringe çıkıyor. Eubank, röportajlarında “İntikam istiyorum, bana yaşattıklarının bedelini ödeyecek” derken, Benn ise “Tek taraflı bir dayak olacak” sözleriyle cevap veriyor.

EFSANE BABALARIN GÖLGESİNDE BAŞLAYAN YENİ REKABET

1990’lı yılların başında Chris Eubank Sr ve Nigel Benn arasında yaşanan tarihi karşılaşmalar, İngiltere’nin süper orta sıklet boks dönemini şekillendirmişti. Eubank Sr, 1990’daki ilk mücadeleyi kazanmış, 1993’teki rövanş ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu tarihî rekabet, yıllar sonra oğulları arasında da yeniden canlandı.

İlk etapta farklı sıkletlerde kariyerlerine devam eden Eubank Jr ve Benn, hayranlarının yoğun ilgisiyle 2022 Ekim ayında ringde buluşmaya karar verdiler. Ancak Benn’in kadınlara yönelik doğurganlık ilacı clomifene maddesi nedeniyle pozitif çıkan doping testi, bu buluşmayı beklenmedik şekilde erteledi.

DOPİNG KRİZİ VE SARSILAN İMAJ

Conor Benn, iki kez başarısız doping testine yakalandığını kabul etti ancak bunun bilinçli olmadığını, muhtemelen besin kaynaklı bir kontaminasyondan kaynaklandığını iddia etti. Mart 2023’te geçici olarak ringden men edildi, bu karar itirazlarla kaldırıldıysa da ardından yeniden uygulamaya sokuldu.

Uzun süren hukuki mücadelelerin ardından Kasım 2024’te İngiltere’de yeniden boks yapma hakkını elde etti. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri’nde Rodolfo Orozco ve Peter Dobson’a karşı puanla galip geldi, fakat performansı beklenenin altında kaldı.

Benn, doping suçlamalarına karşı WBC’ye 270 sayfalık bir savunma dosyası sundu. Ancak Dünya Boks Konseyi, test sonuçlarının muhtemelen “yüksek düzeyde yumurta tüketimi” nedeniyle pozitif çıktığını duyurunca bu savunma kamuoyunun gözünde alaya dönüştü. Ünlü bir restoran, haşlanmış yumurtalı pizza paylaşımıyla bu iddiayla dalga geçti. Benn, medyada çok az röportaj verdi ve bazı yayınlarda neredeyse gözyaşlarını tutamadı.

EUBANK'IN BAŞKA RAKİPLERLE YOLCULUĞU

Conor Benn doping krizleriyle uğraşırken Chris Eubank Jr ise ringde kalmaya devam etti. 2023’ün başında Liverpudlian Liam Smith’e karşı şok edici bir yenilgi alan Eubank, sekiz ay sonra bu mağlubiyetin intikamını alarak rakibini net şekilde yendi. Hatta bir dönem, süper orta sıkletin efsane ismi Saul 'Canelo' Alvarez ile karşılaşması da gündeme geldi.

Ancak Conor Benn’in gölgesi peşini bırakmadı. Ekim ayında Suudi Arabistan’daki bir etkinlikte Eubank’a fiziksel müdahalede bulunarak bir yüzleşme başlattı. Eubank, Kamil Szeremeta karşısında galibiyet aldıktan sonra ise Benn ringe fırlayıp tartışmayı büyüttü. Hatta bu sırada dünyaca ünlü futbolcu Neymar, iki boksörün arasında şaşkınlıkla kalakaldı.

SUUDİ ARABİSTAN ETKİSİ VE YENİ ANLAŞMA

Taraflar arasındaki para paylaşımı tartışmaları uzun süre çözülemedi. Ancak devreye Suudi Arabistan’daki yatırımcılar girince anlaşma sağlandı. Eubank, bu karşılaşmayı “kamuoyunun görmek istediği hesaplaşma” olarak nitelendiriyor.

“Bu adamın bana söyledikleri, yaşattıkları ortada. Şimdi intikam zamanı,” diyor Eubank. Conor Benn ise, bu karşılaşma dışında hiçbir seçeneği olmadığını belirterek bir dünya şampiyonluğu teklifini bile reddettiğini ifade ediyor.

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BEKLENTİLER ZİRVEDE, GERİLİM HAT SAFHADA

İngiltere boks kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Bazı izleyiciler Benn’in suçsuz olduğuna inanırken, bazıları ise onu affetmiyor. Promotör Eddie Hearn, Benn’in ring yürüyüşü sırasında yuhalanabileceğini tahmin ediyor.

Tüm yaşananların ardından, 13 Nisan 2025’teki bu karşılaşma yalnızca bir spor müsabakası değil; aynı zamanda onur, intikam ve kamuoyu önünde aklanma savaşına da sahne olacak. Yumruklar konuşmadan önce bile boks tarihine geçmeyi başaran bu mücadele, gerçek anlamda bir hesaplaşma haline gelmiş durumda.