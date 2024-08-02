95 kilometreden atış yapıyor hedefi 12'den vuruyor. Gemilerin fiyatları servet değerinde

Deniz savaşları geçmişte olduğu kadar günümüzde yaşanmasa da her ülke kendi deniz gücünü imkanları doğultusunda artırma çabası içinde. Dış görüntüsü kadar ateş gücünün de mükemmel olması gemilerin olmazsa olması arasında yer alıyor.

BAE Systems, İngiliz Kraliyet Donanması için 6 adet Type-45 sınıfı destroyer üretti ve gemileri donanmaya teslim etti.

Gemiler Aster-30 füzeleri ile donatıldı. Bu füzeler uzun menzilli radarlar ve kısa menzilli taktik balistik füze vurma kabiliyetine sahip. Gemilerin adet maliyeti 1 milyar pound (42 milyar 240 bin TL) olarak belirtiliyor.

Type-45’ler İngiliz Donanmasının Rusya’ya karşı kullanacağı önemli bir kozdur. Gemilerin savaş durumunda iken motor susuyor ve güç kaybı yaşamıyor.

Gemilerdeki toplar da teknolojiden nasibini almış durumda. 95 kilometre mesafeden ateş edebilen ve hedefe tam isabetle güdümlü akıllı mühimmat da yollayan toplar gemilerin olmazsa olmazlarından.

Gemilerdeki döner namlulu silahlar da adından sıkça bahsettiriyor. Saatte yüzlerce mil hızla hareket eden bir hedefi otomatik olarak takip edebilen ve onu düşürmek için 1.100m/s namlu çıkış hızıyla çok sayıda mermi ateşleyebilen Gatling modeli (döner namlulu) silahlar da gemilerin ateş gücüne güç katmaktadır.