İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen kanat oyuncusu Antony, ESPN Brezilya'nın sorularını yanıtladı. Bonservisi Manchester United'da bulunan Antony, geçen sezon Real Betis'te kiralık olarak forma giydi. Bu sezon başında ise İspanyol takımı, Antony'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Transfer sürecinin zorlu geçtiğini söyleyen Antony, "Sabrımı ve inancımı sınadığım bir zamandı" dedi.

Transferin son gününde Bayern Münih'den de teklif aldığını aktaran Brezilyalı oyuncu, bu gelişmenin ardından tereddüt yaşandığını da anlattı. Antony, "Ama Betis'le her konuda anlaşmıştık. Betis'te olmaktan, bana gerçekten değer verilen bir yerde olmaktan mutluyum" diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE GÖZ KIRPTI

Başka teklifler olup olmadığı sorulan Antony, "Evet, ilgilenen birkaç kulüp vardı ama çoğu anlaşmaya varamadı. Finansal boyutu önemli ama benim mutluluğum da önemli" yanıtını verdi. Başka bir videoda ise Antony'den transfer görüşmeleri yaptığı kulüplerin ismini duyduğunda iki kez göz kırpması istendi. Antony; Benfica, Al-Nassr, Sao Paulo, Salzburg ve Fenerbahçe adlarını duyduğunda göz kırptı.