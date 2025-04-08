96 yıllık dev şirket iflas etti. 120 mağazası 300 çalışanı var

Almanya’nın 96 yıllık yatak devi Matratzen Direct AG, ikinci kez iflas etti. 120 mağaza ve 300 çalışanıyla iflas eden dev şirket umudunu yeni yatırımcılara bağladı.

Almanya’nın köklü yatak perakendecisi Matratzen Direct AG, finansal darboğaza yenik düştü. 1929’da Köln’de kurulan ve 96 yıldır sektörde faaliyet gösteren şirket, ikinci kez iflas başvurusu yaptı. 120’den fazla mağazası ve 300’ü aşkın çalışanı bulunan firma, artan enflasyon, ekonomik belirsizlik ve tüketicilerin temkinli harcama alışkanlıkları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Daha önce 2017’de benzer bir kriz yaşayan şirket, o dönemde 80 mağazasını kapatıp İsviçre’deki operasyonlarını durdurarak toparlanmayı başarmıştı. Ancak bu kez koşullar, dev perakendeciyi kurtarmak için yeterli olmadı.

Köln İdare Mahkemesi, şirketin iflas sürecini “Kendi kendini yönetme” modeliyle yürütmesine onay verdi. Bu doğrultuda hukukçu Dr. Jens Schmidt, geçici yönetici olarak atandı. Schmidt, alacaklıların çıkarlarını gözetirken şirketin yeniden yapılandırılması için çalışacak.

Şu anda 300’den fazla çalışan, kısa vadede iflas ödeneğiyle geçinecek. Ancak uzun vadeli çözüm için gözler yeni yatırımcılara çevrildi. Yetkililer, potansiyel bir ortaklıkla şirketin kurtarılabileceğini umuyor.

Matratzen Direct AG’nin 120 mağazasının akıbeti henüz belirsiz. Yeniden yapılandırma kapsamında bazı şubelerin kepenk indirebileceği konuşuluyor. Mahkeme, 10 gün içinde sunulacak ön raporu bekliyor. Şirketin geleceği, nisan ayı ortasına kadar şekillenecek. Yöneticiler, “Doğru adımlarla markamızı ayakta tutabiliriz” mesajını verdi.

Matratzen Direct’in yaşadığı bu kriz, ülkedeki ekonomik dalgalanmaların gözler önüne seriyor. Çalışanlar ise belirsizlik içinde geleceklerini kurtaracak bir hamle bekliyor. Şirketin köklü geçmişi ve geniş müşteri kitlesi, yatırımcılar için hâlâ cazip bir fırsat sunabilir.