98 suç kaydı bulunan 21 yaşındaki firari yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın ortak çalışmasıyla operasyon gerçekleştirildi.

Yeni delil sonrası uzman isimden Rojin cinayetinin seyrini değiştirecek soru!

Aksaray, Çanakkale ve Elazığ yerel ilamât ve infaz masalarınca "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından aranması bulunan G.D. (21) yakalandı. Zanlının toplam 98 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenildi. Kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.