Yeni delil sonrası uzman isimden Rojin cinayetinin seyrini değiştirecek soru!

Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, soruşturma dosyasının başından bu yana baro tarafından takip edildiğini belirtti.

Dosyada gizlilik kararı bulunduğunu hatırlatan Özaraz, soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için Adli Tıp Kurumu ve savcılık makamlarından çeşitli taleplerde bulunduklarını ifade etti.

Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz

'BİZ DE DOSYAYA TAM ANLAMIYLA ULAŞAMIYORUZ'

Otopsi raporlarındaki 2 farklı DNA örneğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özaraz, söz konusu DNA'ların daha önce raporlara yansıdığını belirtti.

Rojin Kabaiş soruşturmasında flaş gelişme! İntihar denilmişti

İlk aşamada DNA örneklerinin olası bir bulaş ihtimaliyle açıklandığını hatırlatan Özaraz, bu ihtimalin ortadan kaldırılması için olay yerinde ve adli süreçlerde görev alan tüm personelden örnek alınmasını talep ettiklerini söyleyerek, "Tabi bu çalışmalar bize "yapıldı" denildi.

Biliyorsunuz ki kısıtlı kararından dolayı biz de dosyaya tam anlamıyla ulaşamıyoruz. O bulaş ihtimali üzerinde çalışmalar yürütüldü. Bunun ötesinde bulaş ihtimalinin ortadan kalktığı bir durumda artık bu DNA'lar dosya kapsamında şüpheli DNA'lardır" dedi.

Özaraz, Adli Tıp'tan gelecek rapor doğrultusunda da bu 2 DNA'nın özellikle dosya kapsamında neden bulunduğuna yönelik çalışmanın genişletilmesi gibi birçok talepleri olacağını belirterek, "Bu DNA'lar vücudun hangi bölgelerinde tespit edildi? Bunun bir raporlaşması gerekiyor. Çünkü DNA'ların bulunduğu bölge, bizler ve dosya açısından en önemli veri ve delillerden biridir. Bu bilgiye ulaşılmaması, soruşturmanın hızlı ve etkili şekilde yürütülmesi önünde engel teşkil ediyor" diye konuştu.