A Haber muhabiri Hatay’da saldırıya uğradı

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Hatay'da haber yaparken yoldan geçen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin kimlikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

A Haber muhabiri Hatay’da saldırıya uğradı

6 Şubat Depremi'nden bu yana bölgedeki gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur görevi başında saldırıya uğradı.

Depremden sonra bölgedeki kalıcı konutların inşasında gelinen süreci anlatan Uğur'un yanına önce bir araç yaklaştı.

Sözlü hakaret eden sürücü daha sonra A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a görevi başında tekme ve yumruklarla saldırdı.

hatayahaberdetaygorsel.jpgVücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uğur hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Kimlikleri tespit edilen 2 saldırgan gözaltına alındı.

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