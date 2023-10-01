A Haber muhabiri Hatay’da saldırıya uğradı

6 Şubat Depremi'nden bu yana bölgedeki gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur görevi başında saldırıya uğradı.
Depremden sonra bölgedeki kalıcı konutların inşasında gelinen süreci anlatan Uğur'un yanına önce bir araç yaklaştı.
Sözlü hakaret eden sürücü daha sonra A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a görevi başında tekme ve yumruklarla saldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uğur hastaneye kaldırıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Kimlikleri tespit edilen 2 saldırgan gözaltına alındı.