A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Düzenleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Avrupa Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye'nin erkek milli takımı, finallere katılmaya hak kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen eleme etabı sona erdi.

Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz, Hakan Işık ve Ziver Gündüz'den oluşan ay-yıldızlılar, ilk turda C Grubu'nda yer aldı. İskoçya ve Bosna Hersek'i 3-0, Bulgaristan'ı ise 3-1 mağlup eden milliler, İspanya'ya 3-0 yenilerek grubunu 2. sırada tamamladı.

İkinci turda 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, Lüksemburg'u 3-2, İzlanda'yı da 3-0 yendi ancak liderlik için Yunanistan ile karşılaştığı seriyi 3-1 kaybetti.

Grubunda 2. olarak play-off oynamaya hak kazanan milli takım, 4. Grup ikincisi Norveç ile oynadığı eşleşmeyi 3-0 kazanarak final biletini aldı.

Avrupa Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası'na, 12-19 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'ın Zadar kenti ev sahipliği yapacak.

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