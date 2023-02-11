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A Milli Kadın Basketbol takımı Arnavutluk karşısında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:09
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol takımı Arnavutluk karşısında
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Durres kentindeki Dhimitraq Goga Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

D Grubu'nda yaptığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Arnavutluk ise grupta çıktığı 5 maçı da kaybetti.

İki takım arasında Mersin'de yapılan ilk maçı Türkiye 140-44 kazanmıştı.

ARNAVUTLUK İLE 5. MAÇ
Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında yapılan 4 maçın 3'ünü Türkiye, 1'ini Arnavutluk galip tamamladı.

İki takım ilk kez 14 Eylül 1987 tarihinde Suriye'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakayı Arnavutluk 88-52 kazandı.

A Kadın Milli Takımı ile Arnavutluk, ikinci olarak 14 Mayıs 1989'da Avusturya'da karşılaştı. Ay-yıldızlılar, rakibini 77-71'lik skorla mağlup etti.

İki takım 2 Temmuz 2009'da İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 3. kez karşı karşıya geldi. Müsabakayı milliler 89-60'lık skorla kazandı. İki takımın son buluşması, 24 Kasım Perşembe günü Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşti. Mücadeleden ay-yıldızlılar 140-44 galibiyetle ayrıldı.

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