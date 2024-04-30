Niğde’de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Niğde’de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Niğde-Kayseri yolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Niğde-Kayseri yolunda Zekarya Ü. yönetimindeki otomobil önünde seyir halinde olan ve aydınlatması olmadığı öne sürülen Tahsin Y. idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ticari motosikletin arka kısmında oturan 15 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Tahsin Y., otomobil sürücüsü Zekarya Ü. ile eşi Güleser Ü. ve 10 yaşındaki çocukları Nihal Ü. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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