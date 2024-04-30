Tanju Özcan, uydu fotoğrafları üzerinden göstererek anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağım

Kaynak: İHA
Tanju Özcan, uydu fotoğrafları üzerinden göstererek anlattı: Bu işin peşini bırakmayacağım
Bolu'da çam ormanlarıyla dikkat çeken Pirahmetler köyü ve At Yaylası'nda maden aranması için ruhsat verildiği iddiasına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Altın var mı bilmiyorum ama At Yaylası'nda Türkiye'nin en değerli torfu olduğu noktasında bilgim var. Pirahmetler bölgesinde siyanürle asla altın aratmam" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde gündeme gelen “Pirahmetler sahasındaki 1200 hektarlık alanda bir firmaya 2021'de altın arama ruhsatı verildiği” haberleri üzerine araştırma yaptıklarını ifade etti.

Özcan, ruhsat verildiği öne sürülen alanları uydu fotoğrafları üzerinden göstererek süreci anlattı.

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Özcan, "2021 yılında Pirahmetler köyü bölgesinde bir firmaya altın arama ruhsatı verilmiş. Daha sonra da 'Altın aranacağı henüz belli değil' gibi söylemler oldu. 'Bu işin peşini bırakmayacağım' demiştim. Bizi çok şaşırtan ve üzen bazı gelişmeler oldu" dedi.

"PİRAHMETLER BÖLGESİNDE SİYANÜRLE ASLA ALTIN ARATMAM"

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Başkan Özcan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda At Yaylası bölgesinde çok kıymetli bir torf madeni var. Türkiye'nin en kıymetli torfu olduğu söyleniyor. Hatta bununla ilgili Bolu'ya daha önce gelenler olmuştu. Köylüler sadece bu konu hakkındaki duyumları üzerine ayaklanmışlardı. Birbirine çok yakın iki alana maden arama ruhsatı verilmiş. Pirahmetler bölgesinde altın var mı bilmiyorum ama At Yaylası'nda Türkiye'nin en değerli torfu olduğu noktasında bilgim var. Değeri belki de 100 milyonlarca doları bulan torf madeni var. Pirahmetler bölgesinde siyanürle asla altın aratmam. Buraya her gün zabıta ekibi gönderiyordum. Orada yaşayan vatandaşlar lütfen dikkat etsinler. At Yaylası ve Pirahmetler bölgesinde herhangi bir sondaj çalışması olursa bizim haberimiz olsun."

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"BU KONUYU TBMM'YE DE TAŞIYACAĞIM"

Konunun takipçisi olacağını dile getiren Başkan Özcan, "At Yaylası’nda torf madeni var diye bu alanı talan etmelerine izin vermememiz lazım. Bu konuyu TBMM’ye de taşıyacağım. Cevap gelmezse çevreci örgütleri Bolu’ya davet edeceğim" şeklinde konuştu.

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