A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’i garantiledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’i garantiledi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında karşılaştığı Slovakya'yı 65-50'lik skorla mağlup etti.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında karşılaştığı Slovakya'yı 65-50'lik skorla mağlup etti.

Milliler bu sonucun ardından F Grubu'nu ilk sırada tamamlamayı ve FIBA EuroBasket 2025'e katılmayı garantiledi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Türkiye, Bratislava, GOPASS Arena'da Slovakya ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu 19-9 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 32-18 önde girdi.

Diğer periyotlarda da rakibine karşı etkin oyununu sürdüren milliler salondan 65-50 galip ayrıldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlamayı garantileyen Türkiye FIBA EuroBasket 2025 biletini aldı.

A Kadın Milli Basketbol Takımı'nda Teaira McCowan 24 sayı - 13 ribaund, Alperi Onar 12 sayı - 3 asist ve Sevgi Uzun 5 sayı - 5 asist - 3 ribaund ile oynadı. Slovakya'da ise Miroslava Mistinova 11 sayı kaydetti.

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