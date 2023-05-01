A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde verecek.

HER HAFTA DÖRT MAÇ OYNANACAK
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs- 4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'ta, üçüncü haftasında ise 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

FİNALLER ABD'DE OYNANACAK
16 takımın yer alacağı Voleybol Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Finaller ise ABD'nin ev sahipliğinde 12-16 Temmuz'da Arlington şehrinde gerçekleştirilecek.

Milli takımın organizasyon için oluşturulan geniş kadrosu şu şekilde;

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

Millilerin, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:

- 1. Hafta

31 Mayıs:

Güney Kore-Türkiye

1 Haziran

Türkiye-Sırbistan

3 Haziran

Türkiye-İtalya

4 Haziran

ABD-Türkiye

- 2. Hafta

14 Haziran

Hollanda-Türkiye

15 Haziran

Polonya-Türkiye

16 Haziran

Türkiye-Kanada

18 Haziran

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

- 3. Hafta

28 Haziran

Japonya-Türkiye

29 Haziran

Tayland-Türkiye

30 Haziran

Brezilya-Türkiye

2 Temmuz

Hırvatistan-Türkiye

(AA)

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