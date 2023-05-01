A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde verecek.
HER HAFTA DÖRT MAÇ OYNANACAK
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs- 4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'ta, üçüncü haftasında ise 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.
FİNALLER ABD'DE OYNANACAK
16 takımın yer alacağı Voleybol Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Finaller ise ABD'nin ev sahipliğinde 12-16 Temmuz'da Arlington şehrinde gerçekleştirilecek.
Milli takımın organizasyon için oluşturulan geniş kadrosu şu şekilde;
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz
Millilerin, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:
- 1. Hafta
31 Mayıs:
Güney Kore-Türkiye
1 Haziran
Türkiye-Sırbistan
3 Haziran
Türkiye-İtalya
4 Haziran
ABD-Türkiye
- 2. Hafta
14 Haziran
Hollanda-Türkiye
15 Haziran
Polonya-Türkiye
16 Haziran
Türkiye-Kanada
18 Haziran
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
- 3. Hafta
28 Haziran
Japonya-Türkiye
29 Haziran
Tayland-Türkiye
30 Haziran
Brezilya-Türkiye
2 Temmuz
Hırvatistan-Türkiye
(AA)