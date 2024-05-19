İsrail Lübnan’a saldırmama şartını açıkladı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, İsrail’de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in kuzeyinde, Hizbullah füzelerinin hedefi olan Celile bölgesinde düzenlenen bir toplantıda konuşma yaptı.

Smotrich, konuşmasında, "Ateşin tamamen kesilmesi ve (Lübnan'ın güneyindeki) Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi için Hizbullah'a açık bir ültimatom vermeliyiz" dedi ve ekledi: "Hizbullah, taleplerimize tam olarak yanıt vermezse, İsrail ordusu Lübnan topraklarının derinliklerindeki kuzey kasabalarını savunmak için bir saldırı başlatmalı, bunun içine güney Lübnan'daki bir bölgenin karadan girişi ve askeri kontrolü de dahil olmalıdır."

Hizbullah'tan ise Smotrich'in açıklamalarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

SINIR HATTINDA YAŞANAN ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.