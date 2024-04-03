A Milli Takım 3 tane 7 metre kaçırdı

Rize'de yapılan maçta milliler, ilk devreyi 15-14 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 3 tane 7 metre atışından yararlanamayan milliler, son bölümünde üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 30-28 mağlup yenik ayrıldı.

Salon: Yenişehir

Hakemler: Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev (Bulgaristan)

Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş (1), Cansu Akalın (2), Aslı İskit Çalışkan (3), Gülcan Tügel (4), Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu (6), Betül Yılmaz (1), Yasemin Şahin (2), Ceylan Aydemir (1), Ayşenur Kara (4), Deren Demirçelen (1), Bilgenur Öztürk (2), Edanur Çetin (1), Fatma Küçükyıldız

Karadağ: Rajcic, Attingre, Marsenic (2), Pletikosic (4), Mugoşa (9), Markovic, Ivanovic, Brnovic (2), Klikovac (4), Despotovic (4), Pavicevic (3), Grbic (2)

İlk yarı: 15-14

"SAVAŞTIK"

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybetmelerine rağmen iyi oynadıklarını açıkladı.

Özellikle son on dakika çok top kaybettiklerini belirten Buceschi, "Bunun sebebi maçın ilerleyen dakikalarındaki yorgunluğumuz olabilir. Karadağ iyi bir takım. Bugün çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar savaşan bir takım gördü." dedi.

Buceschi, bugün 16 oyuncularının tamamıyla oynadıklarına işaret ederek, "Skor ürettiler ve savaştılar. Aslı İskit'in Karadağ takımında arkadaşları var. Aslı'yı tanıyorlar. İkinci devre yorulunca onu biraz daha az kullandık. Aslı çok önemli bir oyuncu ama takımdaki bütün oyuncular değerli. Herkes elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sırbistan ile grubun en zor maçına çıkacaklarını kaydeden Rumen çalıştırıcı, "Sırbistan ile deplasmanda oynayacağız. İkincilik için bizi yenmek isteyeceklerdir. İkinciliğe yükselmek için kazanmak zorunda. Bizim toparlanmak ve Sırbistan maçına hazırlanmak için üç günümüz var. Her top ve her puan için bugün olduğu gibi Sırbistan'da da savaşacağız." dedei.



