A Milli Takım Antalya'da yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
A Milli Takım Antalya'da yıkıldı
Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk maçında A Milli Takım, Kanada'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk kez sahne aldığı FIVB Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk maçında Kanada ile karşılaştı. "Filenin Efeleri", Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.

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İlk set karşılıklı sayılarla başladı. İlk 5 dakikanın ardından sete ağırlığını koyan Türkiye, farkı 8 sayıya (18-10) kadar çıkardı. Rakibinin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Türkiye, seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

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İkinci set de karşılıklı sayılarla başladı. Üst üste servis sayısı (ace) bulan Kanada, bu sette ilk kez 1 sayı farklı (11-12) öne geçti. Etkili oyunu ile üstünlüğünü sürdüren Kanada seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

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Üçüncü sete kötü başlayan Türkiye, 8-4 geriye düştü. Molanın ardından toparlanan Türkiye, taraftarının da desteğiyle bu sette ilk kez öne geçerek skoru 18-17 yaptı. Bu andan itibaren oyuna yeniden ağırlığını koyan Kanada, seti 25-21 kazandı, durumu da 2-1 yaptı.

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Dördüncü sette de rakibinin etkili oyununa istediği karşılığı veremeyen Türkiye, seti 25-21 maçı da 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla lige kötü bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlılar, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa, 26 Mayıs'ta ise ABD ile karşılaşacak.

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Türkiye : 1 - Kanada: 3
Salon: Antalya
Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Anderson Caçador (Brezilya)
Türkiye: Mert Matiç, Arslan Ekşi, Ramazan Efe Mandıracı, Efe Bayram, Adis Lagumdzija,Volkan Döne (Barutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Bedirhan Bülbül)
Kanada: Szwarc, Timothy, Eshenko, Herr, Loeppky, Lui (McCharty, Maar, Ketrzynski)
Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 21-25
Süre: 111 dakika (24,30,29,28)

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