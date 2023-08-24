A Milli Takım Düsseldorf'ta Almanya ile karşılaşacak

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finali garantileyeb A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi Avrupa'nın güçlü ekibi aynı zamanda turnuvanın ev sahiplerinden Almanya.

Filenin Sultanları C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Ay Yıldızlılar grupta beşinci ve son maçını 24 Ağustos cuma günü TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.



Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İŞTE MİLLİLEİN KADROSU



Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt,



TURNUVA STATÜSÜ

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.