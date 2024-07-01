A Milli Takım Fransa yolcusu

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul’daki yoğun kamp programını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, milli takımın İstanbul’da gerçekleştirdiği son antrenman, başantrenör Ergin Ataman’ın yönetiminde Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki Milli Takımlar Salonu’nda yapıldı.

İstanbul’da oynadığı tek hazırlık maçında Filipinler’i 84-73 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, yarın Fransa’ya hareket etmeye hazırlanıyor. Milli takım, 3 Temmuz Çarşamba günü Rouen şehrinde Fransa ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Ay-Yıldızlılar 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasında Hollanda ve ev sahibi Sırbistan ile mücadele edecek. Bu turnuva, millilerin kamp dönemini resmi olarak sonlandıracak.