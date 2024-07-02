Yıldız futbolcunun gazeteciye hakaretini bütün dünya duydu

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Yıldız futbolcunun gazeteciye hakaretini bütün dünya duydu

EURO 2024'te son 16 turunda Fransa'ya yenilerek turnuvaya veda eden Belçika'da, Kevin De Bruyne maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna sert bir tepki gösterdi.

Fransa'ya 1-0 yenilerek EURO 2024'ten elenen Belçika'da, Kevin De Bruyne'nin maç sonrası öfkesi dikkatlerden kaçmadı.

Maçın 85. dakikasında Jan Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle mağlup olan Belçika'da, Kevin De Bruyne maç sonrası basın toplantısında bir gazetecinin, "Belçika'nın altın jenerasyonu neden hiç kupa kazanamadı" sorusuna öfkelenerek, "Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya'nın altın bir jenerasyonu olmadığını mı düşünüyorsunuz? Teşekkürler" yanıtını verdi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZ

Kevin De Bruyne, toplantıyı terk ederken basın mensubuna başını sallayarak "Aptal" ifadesini kullandı.

Belçika Milli Takımı oyuncuları, Fransa'ya yenildikten sonra kendi taraftarlarının protestolarıyla karşı karşıya kaldı.

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