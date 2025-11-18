A Milli Erkek Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşamasının son maçında bu akşam İspanya'ya konuk olacak. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak.

İSPANYA VE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

İSPANYA: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz, Torres, Oyarzabal, Baena.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Atakan, Orkun, Oğuz, Arda, Kenan, Barış Alper.

TEK GALİBİYETİMİZ 71 YIL ÖNCE

A Milli Takım'ın tarihimiz boyunca İspanya'ya karşı tek bir galibiyeti bulunuyor. Daha önce 12 kez karşı karşıya geldiğimiz rakibimizi sadece 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da 1-0 mağlup edebildik.