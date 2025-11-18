A Milli Takım'ın ve Süper Lig devi Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, açıklamalarda bulundu. Sabah Spor'a konuşan baba Kökçü, oğlunun Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Halis Kökçü'nün konuyla ilgili sözleri;

'BEŞİKTAŞLILIK DUYGUSUNDAN DOLAYI KIRMIZI KART GÖRDÜ'

"Fenerbahçe maçındaki yaşadığı anlık bir şey, topu kapma hareketiydi. Edson Alvarez onun Hollanda'dan çocukluk arkadaşı. Yanlışlık oldu, ikisi de kalkıp birbirine sarıldı. Taç, gol, korner gibi kırmızı kart da futbolun içerisinde olabilir. Orkun çok üzüldü. Daha önce 318 maç oynamış, bir kez kırmızı kart görmüş. Burada biraz daha duyguların, Beşiktaşlılığın vermiş olduğu bir şey vardı. Orkun'a biraz yüklenmiş olabilirler ama o buna alışkın. Orkun bu ülkenin Avrupa'daki simgesiydi, neler yaşadığını unutuyor insanlar. Allah büyük, her şey daha iyi olur."