Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, sürpriz bir ziyarete imza atıyor. Portekizli futbolcu, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret edecek.

Ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da bugün Oval Ofis'te Donald Trump tarafından ağırlanacak.

CRISTIANO RONALDO DONALD TRUMP İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER KULLANMIŞTI

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Piers Morgan ile yaptığı röportajda Donald Trump'ı adeta öve öve bitirememişti. 40 yaşındaki futbolcu, Trump'ın dünyayı değiştirebilecek insanlardan biri olduğunu dile getirdi.

İşte Ronaldo'nun Trump için söyledikleri;

"O, dünyayı değiştirebilecek veya değiştirmeye yardımcı olabilecek insanlardan biri. Benim asıl hedefim de bu: Trump'la tanışıp dünya barışı hakkında konuşmak. Eğer bunu başarabilirseniz, onunla oturup sohbet etmek isterim. Burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde, nerede olursa olsun, onunla tanışmak isterim. Suudi Arabistan'a gittiğini biliyorum. Bir gün onunla oturup sohbet etmeyi umuyorum, çünkü o gerçekten sevdiğim insanlardan biri. Bence bir şeyleri başarabilir ve böyle insanlara saygı duyuyorum. Umarım dünya yakında barışa giden bir yol bulur. Ben de bunu arıyorum. Bir gün, onunla oturup konuşma şansım olursa, ortak noktalarımızı ona anlatacağım. Ama o ana kadar bunu kendime saklayacağım."