A Milli Takım kampa girdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
A Milli Takım kampa girdi
Daniel Gordo yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Ay-Yıldızlı ekibimiz çalışmalarını 17 Mart'a kadar Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürecek.

Başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Taner Günay, Enis Yatkın, Ata Yetkinoğlu
Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Yaşar Erdem Ateş, Oğulcan Güney
Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan, Halil İbrahim Öztürk, Baran Nalbantoğlu, Yakup Yaşar Simsar
Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Onur Ersin, Ali Emre Babacan
Sağ oyun kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Can Çelebi
Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Alperen Arabacı
Pivot: İlkan Keleşoğlu, Koray Ayar, Alper Aydın, Ediz Aktaş

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