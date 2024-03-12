A Milli Takım kampa girdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Ay-Yıldızlı ekibimiz çalışmalarını 17 Mart'a kadar Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürecek.

Başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Taner Günay, Enis Yatkın, Ata Yetkinoğlu

Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Yaşar Erdem Ateş, Oğulcan Güney

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan, Halil İbrahim Öztürk, Baran Nalbantoğlu, Yakup Yaşar Simsar

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Onur Ersin, Ali Emre Babacan

Sağ oyun kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Can Çelebi

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Alperen Arabacı

Pivot: İlkan Keleşoğlu, Koray Ayar, Alper Aydın, Ediz Aktaş