A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik

A Milli Kadın Futsal Takımı, Deaflympics'te ilk maçında Almanya karşısında 8-1 yenildi.

Milliler, Aziziye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 4-0 geride tamamladı.

İkinci yarıda heyecan doruktaydı.

Milliler, bir gol buldu ama kalesinde 4 gol daha gördü ve maçtan 8-1 mağlup ayrıldı.

RAKİBİMİZ KENYA

Ay-yıldızlılar, ikinci maçlarını 3 Mart Salı günü saat 10.30'da Kenya ile oynayacak.

Aynı saatte Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta ise Brezilya, Japonya'yı 3-0 mağlup etti.