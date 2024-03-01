A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik

Kaynak: AA
A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik
Deaflympics'e kötü bir başlangıç yapan A Milli Kadın Futsal takımızın 2. rakibi Kenya.

A Milli Kadın Futsal Takımı, Deaflympics'te ilk maçında Almanya karşısında 8-1 yenildi.

Milliler, Aziziye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 4-0 geride tamamladı.

İkinci yarıda heyecan doruktaydı.

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Milliler, bir gol buldu ama kalesinde 4 gol daha gördü ve maçtan 8-1 mağlup ayrıldı.

RAKİBİMİZ KENYA

Ay-yıldızlılar, ikinci maçlarını 3 Mart Salı günü saat 10.30'da Kenya ile oynayacak.

Aynı saatte Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta ise Brezilya, Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

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