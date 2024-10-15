A Milli Takım Montella ile uçuşa geçti. Başarıdan başarıya koştu

İzlanda karşısında tarihindeki ilk deplasman galibiyetini, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında 4-2'lik sonuçla alan A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilkleri başarmaya devam ediyor.

Dün akşam oynanan karşılaşmaya kadar İzlanda deplasmanında 7 maçta 6 yenilgi ve yalnızca 1 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı ekip, bu kötü tabloya Montella yönetiminde çıktığı maçla son verdi.

Daha önce bu deplasmanda 7 maçta 16 gol yiyen ve 3 gol atabilen Türkiye, bir maçta 4 gol atarak İzlanda'ya geçmişteki 7 maçın toplamından daha fazla gol attı.

ALMANYA’YI 72 YIL SONRA DEPLASMANDA YENDİ

A Milli Takım, Vincenzo Montella göreve geldiğinden bu yana birçok başka ilke de imza attı.

Ay-yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) eleme grubunu lider tamamlayarak Almanya'nın yolunu tuttu. Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katıldı. Milli takımı ilk kez bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olan Montella, çeyrek final oynama başarısına da imza attı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılırken grup aşamasında Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Milli takım, hazırlık maçında 3-2 yendiği Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan ay-yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı. Montella yönetimindeki Türkiye, oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti. Milli takım, yarı final oynadığı EURO 2008'de İsviçre ve Çekya'yı mağlup etmiş, grup aşamasından sonra çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında ise rakibine penaltılarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Almanya'ya mağlup olmuştu.

Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında elde etti. Rakibiyle daha önce Türkiye'de oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan milliler, EURO 2024 Elemeleri'nde Konya'da oynadığı maçı 4-0 kazanarak beraberlik serisine son verdi.