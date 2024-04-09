A Milli Takım Portekiz'i 2-1 yendi

Kaynak: AA
A Milli Takım Portekiz'i 2-1 yendi
Billie Jean King Kupası'nda A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında Portekiz'i 2-1 yendi.

Portekiz'de yapılan Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup 1'de A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz'i 2-1 mağlup etti.

Serinin ilk maçında Berfu Cengiz, Angelina Voloshchuk'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık sonuçlarla mağlup etti.

İkinci maçta Francisca Jorge'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenen Zeynep Sönmez, seride durumu 2-0'a getirdi.

Serinin son maçında Ayla Aksu-Berfu Cengiz çifti, Maria Garcia-Matilde Jorge ikilisine mağlup oldu.

Milliler, iki tekler maçında elde ettiği galibiyetle Portekiz karşısında korttan 2-1 üstün ayrıldı.

Grupta ilk galibiyetini elde eden Türkiye, yarın kadrosunda dünya 10 numarası Jelena Ostapenko'nun da yer aldığı Letonya ile karşılaşacak.

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