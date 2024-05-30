A Milli Takım yükseldi

EURO 2024'e sayılı günler kala ülkeler hazırlıklara başladı.
Avrupa Şampiyonu olacak takım merakla beklenirken şampiyonluk oranları da güncellendi.
A Milli Takımımızın şampiyonluk oranında dikkat çeken bir değişim görüldü.
14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün favorisi olarak İngiltere gösterildi.
İŞTE 24 TAKIMIN ŞAMPİYONLUK ORANLARI
24- Slovakya: 475 oran
23- Gürcistan: 475 oran
22- Arnavutluk: 475 oran
21- Slovenya: 190 oran
20- Romanya: 190 oran
19- Çekya: 145 oran
18- Polonya: 145 oran
17- İskoçya: 95 oran
16- Ukrayna: 95 oran
15- Sırbistan: 76 oran
14- Macaristan: 76 oran
13- Avusturya: 76 oran
12- İsviçre: 67 oran
11- TÜRKİYE: 47.5 oran (İlk açıklanan 60 oran daha sonra 45'e düşürülmüştü)
10- Hırvatistan: 38 oran
9- Danimarka: 38 oran
8- Hollanda: 16.15 oran
7- Belçika: 16.15 oran
6- İtalya: 14.25 oran
5- İspanya: 8.36 oran
4- Portekiz: 8.36 oran
3- Almanya: 6.08 oran
2- Fransa: 4.66 oran
1- İngiltere: 3.75 oran