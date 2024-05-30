A Milli Takım yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım yükseldi

Süper Lig'de sezonun bitişinin ardından gözler Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevrildi.

EURO 2024'e sayılı günler kala ülkeler hazırlıklara başladı.

Avrupa Şampiyonu olacak takım merakla beklenirken şampiyonluk oranları da güncellendi.

A Milli Takımımızın şampiyonluk oranında dikkat çeken bir değişim görüldü.

14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün favorisi olarak İngiltere gösterildi.

İŞTE 24 TAKIMIN ŞAMPİYONLUK ORANLARI

24- Slovakya: 475 oran
23- Gürcistan: 475 oran
22- Arnavutluk: 475 oran
21- Slovenya: 190 oran
20- Romanya: 190 oran
19- Çekya: 145 oran
18- Polonya: 145 oran
17- İskoçya: 95 oran
16- Ukrayna: 95 oran
15- Sırbistan: 76 oran
14- Macaristan: 76 oran
13- Avusturya: 76 oran
12- İsviçre: 67 oran
11- TÜRKİYE: 47.5 oran (İlk açıklanan 60 oran daha sonra 45'e düşürülmüştü)
10- Hırvatistan: 38 oran
9- Danimarka: 38 oran
8- Hollanda: 16.15 oran
7- Belçika: 16.15 oran
6- İtalya: 14.25 oran
5- İspanya: 8.36 oran
4- Portekiz: 8.36 oran
3- Almanya: 6.08 oran
2- Fransa: 4.66 oran
1- İngiltere: 3.75 oran

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