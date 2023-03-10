10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'ın maç programı belli oldu

A Milli Takım'ın maç programı belli oldu

"Filenin Efeleri"nin Avrupa Altın Ligi grup aşaması maç programı belli oldu

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:06
Takip Et

A Milli Takım'a zorlu rakipler

A Milli Takım'ın maç programı belli oldu
+
Aa
-

2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
    
A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", grup aşamasında Danimarka, Romanya ve Portekiz ile mücadele edecek.

Milliler, Türkiye'deki karşılaşmalarını Ankara ve Konya'da oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin maç programı şu şekilde:

27 Mayıs Cumartesi (19.00) / Danimarka-Türkiye

31 Mayıs Çarşamba (23.00) / Portekiz-Türkiye

4 Haziran Pazar (17.00) / Türkiye-Romanya (Konya)

10 Haziran Cumartesi (18.00) Romanya-Türkiye

14 Haziran Çarşamba (17.00) Türkiye-Portekiz (Ankara)

17 Haziran Cumartesi (17.00) Türkiye-Danimarka (Ankara)

Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Dörtlü Final maçlarına ev sahipliği yapacak ülkenin grubunu ilk sırada tamamlaması durumunda gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım, Dörtlü Final'de yer alacak.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
7
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.