A Milli Takım'da 2 oyuncu kadro dışı kaldı

Editör: Barış Atakan

Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu 14 kişiye düşürülürken sakatlığını yeni atlatan Tuğba Şenoğlu İvegin ve Saliha Şahin kadroda yer almadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu ise şöyle:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta Oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Millilerimiz Avrupa Şampiyonası C grubunda Almanya Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.