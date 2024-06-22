A Milli Takım'da büyük kriz. Montella kara kara düşünüyor

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A Milli Takım'da büyük kriz. Montella kara kara düşünüyor

Portekiz karşısında iki stoperini kaybeden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesi kara kara düşünmeye başladı.

A Milli Takımımız ağır Portekiz karşısında yaşadığı hayal kırıklığının yanında 2 oyuncusunu da kaybetti.

İlk yarıda sarı kart gören Abdülkerim Bardakçı, Çekya karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.

75. dakikada da Milli Takım'ın tartışmalı ismi Samet Akaydin sakatlandı.

Bir anda kendisini yere bırakan, sol boşluğunu tutarak acı içinde kıvranan Samet yerini Merih Demiral'a bırakmak zorunda kaldı.

Samet Akaydin'in kulübede de acı çektiği görüldü.

Zaten sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadığımız stoper pozisyonu bu iki kayıp nedeniyle daha da sorunlu hale geldi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Çekya mücadelesinde stoperde kimi görevlendireceğini kara kara düşünmeye başladı.

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