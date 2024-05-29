A Milli Takım'da sakatlık depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım'da sakatlık depremi

2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım sakatlık haberiyle sarsıldı.

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi A Milli Takımımız'da sakatlık şoku yaşandı.

Hazırlıklarının İstanbul etabını Riva'da sürdüren Ay-Yıldızlı ekibimizde, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024 mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." denildi.

İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün tedavisinin en az üç hafta süreceği, bu nedenle böyle bir karar alındığı kaydedildi.

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