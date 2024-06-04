A Milli Takım'da sakatlık depremi. Eyvah eyvah

A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Ay-Yıldızlı ekibimizde şok bir sakatlık yaşandı. Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadele sonrası Ozan Kabak acı içinde yerde kaldı.

Saha içinde yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyen Ozan Kabak sedye ile kenara geldi. Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kabak'ın muayene ve tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğünü, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından A Milli Takım'da stoper krizi patlak verdi. Çağlar Söyüncü adale sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ozan Kabak'ın da dizindeki sakatlığın ciddi olması halinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın ne yapacağı merak konusu.