A Milli Takım'da sakatlık depremi. Eyvah eyvah

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım'da sakatlık depremi. Eyvah eyvah

A Milli Takım'ın, İtalya ile oynadığı hazırlık maçında Ozan Kabak dizinden sakatlandı, oyuna devam edemedi.

A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Ay-Yıldızlı ekibimizde şok bir sakatlık yaşandı. Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadele sonrası Ozan Kabak acı içinde yerde kaldı.

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Saha içinde yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyen Ozan Kabak sedye ile kenara geldi. Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kabak'ın muayene ve tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğünü, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından A Milli Takım'da stoper krizi patlak verdi. Çağlar Söyüncü adale sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ozan Kabak'ın da dizindeki sakatlığın ciddi olması halinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın ne yapacağı merak konusu.

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