A Milli Takım’da sakatlık şoku

Ay – Yıldızlı takımda sakatlanan Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadro dışı kaldı.

A Milli Takım’da sakatlık şoku

Editör: Fatma Demirkaya

İtalya kampının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden A Milli Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, İtalya kampının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekipte Berke'nin sol ayak bileği ile hamstring, Furkan Haltalı'nın ise sağ omuz sakatlığı olduğu kaydedilirken, iki oyuncunun da aday kadroda yer almayacağı belirtildi. TBF ayrıca iki oyuncuya da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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