Antalya’da komşu dehşeti: Otomobilin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde dün Şaban T., köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle komşusu Orhan S. ile tartıştı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Şaban T., Orhan S.'yi halatla ayağından aracının arkasına bağladı.
YAKLAŞIK 20 METRE SÜRÜKLEDİ
Otomobilin direksiyonuna geçen Şaban T., aracıyla ilerlemeye başlayarak Orhan S.'yi sürükledi.
Olay çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri araç yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra durumu fark etti.
JANDARMA KURTARDI
Olaya müdahale eden jandarma ekipleri halatı keserek Orhan S.'yi kurtarırken, Şaban T.'yi de gözaltına aldı.
Adliyeye götürülen Şaban T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hastaneye kaldırılan Orhan S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
Tartışmanın, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Orhan S.'nin, komşusu Şaban T.'nin köpeğini kovaladığı ve otomobilin çarptığı hayvanın ölmesi üzerine çıktığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.
Olayın asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Tunç, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.