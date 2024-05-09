Antalya’da komşu dehşeti: Otomobilin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi

Antalya'da bir kişi, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak yaklaşık 20 metre sürükledi.