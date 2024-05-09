İş yerinde çıkan tartışmada bacağından vuruldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Turgut Sayın Caddesi üzerinde yer alan bir iş yerinde E.U. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği belirsiz kişi, E.U.'ya tabancayla ateş açtı.

Sağ bacağından vurulan E.U. yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri E.U.'yu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İş yeri ve çevresinde olay yeri inceleme ekiplerince incelemelerde bulunuldu.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışması başlattı.