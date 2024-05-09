TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam edildiği kaydedildi.

Duyuruda, 6 Nisan’da menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları açıkladığı ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığının duyurulduğu hatırlatıldı.

Duyuruda, “Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası'nın 6 Nisan'daki duyurusunda, yüzde 4 olarak uygulanan menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklerde menkul kıymet tesis oranının yüzde 1'e düşürülmesine karar verildiği aktarılmıştı.

Ayrıca, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın da sona erdirileceği bildirilmişti.