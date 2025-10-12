A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle Gürcistan maçı kadrosundan çıkarıldı. Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna giren futbolcu son dakikada fileleri sarsarak durumu 6-1'e getirmişti. Sol ayak bileğinden sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisine kulübü tarafından devam edilecek.

İRFAN CAN KAHVECİ MİLLİ TAKIM'DAN AYRILDI

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu."