Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın Victor Osimhen için sarf ettiği sözlerin yankıları devam ederken, Çakar'dan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Futbol programında konuşan tecrübeli futbol adamı, Galatasaray’ın kendisine 75 milyon euroluk tazminat davası açacağına dair çıkan haberlere sert çıktı.

İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri;

"YAPMAZSANIZ NAMERTSİNİZ"

"Ben geçen hafta Osimhen’in bir önemli rahatsızlığı olduğunu söyledim rahatsızlığı ile ilgili bir isim vermedim. İki programdan önce Yener İnce ile görüştüğümü söyledim. Yener İnce’ye durumu anlattım 'Hayır hocam Osimhen tertemiz hiçbir rahatsızlığı yok' dedi. Üç haber alma kaynağı kanunen açıklamak zorunluluğum yok mahkemede bile. Dört Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerin Osimhen ile ilgili olumsuz bir durum yok. Beş Allah hepimizin yardımcısı olsun. 75 milyon euro az 175 milyon euroluk açsınlar. 75 milyon euroluk tazminat davasının harcı ne kadar biliyor musun, yüzde 15’mi ne. Sonuç Galatasaraylı yöneticiler elinizi korkak alıştırmayın. Yapmazsanız da namertsiniz."

NELER YAŞANMIŞTI?

Ahmet Çakar, Victor Osimhen için şu sözleri kullanmıştı;

"Victor Osimhen'in hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bana bir bilgi geldi. Osimhen'in hastalığını anlatmayı bir spor adamı ve 2 çocuk babası olarak istemem. Yanlış bulurum. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştum 'Size gelen bilgi doğru değil' dedi. Osimhen'in bu rahatsızlığı belki de onun hayatının geri kalanını ilgilendirecek. Kurallar gereği Sağlık Bakanlığı bunu bilmek zorundaydı. Yarın öbür gün bu iddialar yalanlanırsa Yener İnce'nin içinden geçerim. Bu durumdan Galatasaraylı yetkililerin de haberi var. Bazı devletlerin bazı hastalıkları bilmesi gerekiyor."

AHMET ÇAKAR CEZA ALABİLİR

Ahmet Çakar'ın Victor Osimhen için öne sürdüğü iddialar sonrası dikkat çeken bir detay daha gün yüzüne çıktı. Çakar, alenen Nijeryalı golcünün özel hayatını ifşa etmek ile suçlanırken, 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası alabilir.

TCK'nın 134. maddesine göre; Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Bu doğrultuda daha önce birçok kez harekete geçen savcılığın Ahmet Çakar hakkında da soruşturma açabileceği konuşuluyor.

BASIN MESLEK İLKELERİ İLE DE ÇELİŞİYOR

Öte yandan Ahmet Çakar'ın, açıklamalarının Basın Meslek İlkeleri'ne de uymadığı ortaya çıktı. Uzun süredir basın sektöründe çalışan Çakar'ın ilkelere uymaması da dikkat çeken bir diğer taraf oldu.

Basın Meslek İlkleri'nin 7. ve 10. maddeleri açık bir şekilde özel hayatın gizliliğini korur.

İşte o maddeler;

7. Madde: Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı gerektirmedikçe yayınlanamaz.

10. Madde: Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır. Kaynağın izni olmadan görüntü ve ses kaydı alamaz, yayınlayamaz.