A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde İstanbul'da sürdürüyor.

Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan milli oyunculardan birinci grup top kapma ikinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptı.

Takım halinde bitiricilik, top kazanma ve taktik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünde ise tatiksel oyun oynandı.

A Milli Takım'ın gerçekleştirdiği ilk iki idmanda hafif sakatlığı nedeniyle yer almayan Uğurcan Çakır bugün yapılan antrenmana katılırken Merih Demiral ise takımla çalışmalarda yer aldı.

Bu akşam yapılan antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da saha kenarından takip etti.

A Milli Takım, Bulgaristan maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı basına kapalı antrenmanla devam edecek.

E GRUBU'NDA SON DURUM

İlk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Türkiye grubun ikinci maçında ise İspanya'ya karşı 6-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla averja farkıyla grupta 3. sırada yer alan Ay Yıldızlılar, sırasıyla Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek.

Grupta 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile peş peşe evinde oynayacak. A Milli Takım iki maçını da kazanarak grup ikinciliğini büyük ölçüde garantilemeyi hedefliyor.