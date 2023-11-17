A Milli Takımımız Berlin'de

A Milli Futbol Takımımız, Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı için Berlin'e gitti.

KAYNAK: AA
A Milli Takımımız Berlin'de

A Millî Takımımız, 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Almanya ile oynayacağı özel maç için Berlin'e ulaştı. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman yapan Ay-Yıldızlılar, Türk Hava Yolları'na ait uçakla yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Berlin Brandenburg Havalimanı'na vardı.

Havalimanında T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve beraberlerindeki heyet tarafından karşılanan A Millî Takım kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele geçti.

A Millî Takımımız, bugün 19.00'da Almanya - Türkiye maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda resmî antrenmanını yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcumuz, aynı tesiste TSİ 18.15'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

aa-20231116-32923150-32923139-a-milli-futbol-takimi-almanyaya-geldi.jpg

aa-20231116-32923150-32923140-a-milli-futbol-takimi-almanyaya-geldi.jpg

aa-20231116-32923150-32923141-a-milli-futbol-takimi-almanyaya-geldi.jpg

aa-20231116-32923150-32923142-a-milli-futbol-takimi-almanyaya-geldi.jpg

aa-20231116-32923150-32923143-a-milli-futbol-takimi-almanyaya-geldi.jpg

aa-20231116-32923150-32923144-a-milli-futbol-takimi-almanyaya-geldi.jpg

aa-20231116-32923150-32923146-a-milli-futbol-takimi-almanyaya-geldi.jpg

aa-20231116-32923150-32923148-a-milli-futbol-takimi-almanyaya-geldi.jpg

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı Yaşam
Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı
Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı Spor
Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı
Anadolu Efes'e İtalya'da şok Spor
Anadolu Efes'e İtalya'da şok
Tarık Biberovic rekor kırdı, Fenerbahçe'ye yetmedi Spor
Tarık Biberovic rekor kırdı, Fenerbahçe'ye yetmedi
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı... Ekonomi
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı...
Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa etti Gündem
Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa etti