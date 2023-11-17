A Milli Takımımız Berlin'de

A Millî Takımımız, 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Almanya ile oynayacağı özel maç için Berlin'e ulaştı. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman yapan Ay-Yıldızlılar, Türk Hava Yolları'na ait uçakla yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Berlin Brandenburg Havalimanı'na vardı.



Havalimanında T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve beraberlerindeki heyet tarafından karşılanan A Millî Takım kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele geçti.



A Millî Takımımız, bugün 19.00'da Almanya - Türkiye maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda resmî antrenmanını yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcumuz, aynı tesiste TSİ 18.15'te bir basın toplantısı düzenleyecek.