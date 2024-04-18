A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Zor kura çektik

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezindeki kura çekimine THF Başkanı Uğur Kılıç da katıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, kura sonrası yaptığı değerlendirmede "Kura çekildi, top artık kızlarda. Son topa kadar mücadele edeceğiz ve tarihimizde ilk defa katıldığımız Avrupa Şampiyonası finallerinde iz bırakmak için maçlarımıza çıkacağız. Takımımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası, Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Türkiye, İsveç, Macaristan, Kuzey Makedonya

B Grubu: Karadağ, Romanya, Sırbistan, Çekya

C Grubu: Fransa, İspanya, Polonya ,Portekiz

D Grubu: Danimarka, İsviçre, Hırvatistan, Faroe Adaları

E Grubu: Norveç, Avusturya, Slovenya, Slovakya

F Grubu: Hollanda, Almanya, İzlanda, Ukrayna