A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının kadrosu açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak.
İşte aday kadromuz;
