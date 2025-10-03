A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının kadrosu açıklandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Kadroda 27 oyuncu yer aldı. İşte o isimler...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak.

FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...

İşte aday kadromuz;

sdasda.jpeg

