Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skrinar'ın yaz transfer döneminde tapusunu almıştı. Sarı-lacivertlilerin kaptanlık pazubandını verdiği Milan Skriniar, bu sezon zaman zaman performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olurken, beklemediği bir sürpriz ile de karşılaştı.

MILAN SKRINIAR'IN PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerlerini güncelledi. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar'ın değerindeki düşüş dikkat çekti. Son güncelleme öncesi 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Milan Skriniar'ın güncellemenin ardından değeri 12 milyon euroya geriledi.

Yapılan bu güncellemenin ardından birçok Fenerbahçe taraftarı da Transfermarkt'ı tarafsız olmamakla suçladı. Taraftarlar, Milan Skrinar'ın piyasa değerinin daha da yükselmesi gerekirken, düşmesinin son derece mantıksız olduğunu savundu.

MILAN SKRINIAR İÇİN 6 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı renklerine bağlamak için Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-lacivertlilerin, Milan Skrinar'ı kadrosuna katttığı dönemde 1.88 boyundaki savunmacının güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyordu.

İki ekip arasındaki pazarlıklar uzun sürmüş ve Kanarya, geç de olsa bu transferde mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

SEZON RAKAMLARI

Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Bu maçlarda 1170 dakika süre alan tcrübeli isim, 1 kez ağları havalandırmayı başardı. Öte yandan Skriniar, 3 kez de sarı kart gördü.

