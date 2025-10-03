Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'ya methiyeler düzdüler

Spor Yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Nice karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti yorumladı. Usta isimler, geldiğinden bu yana büyük eleştiriler alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya için övgü dolu sözler kullandı.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"SİPEYŞIL VİRÜSÜ"

"Garip bir ikilem var Tedesco'nun takımında. Sahadaki hesaba baktığınız zaman "Ofansif beşli" oynamak çok mantıklı. Topla yüzde 65 oynuyorsanız, yetenekli oyuncu sayısının fazla olması, baskıdan daha çok pozisyon üretmenizi sağlamalı. Maça döndüğümüzde, yüzde 30'larda oynamış rakibin aksiyon sayısı veya ceza alanınıza girme imkanı daha fazla olmuş.

Rakibi tehdit edeyim, pasları daha doğru kullanayım derken, stoperlerin forvetleri burunlarının dibinde görmüş.Kazanılan maçın analizinden bu "kısırlığı" çıkarmak zorunda Tedesco.

Kadroda beklenen ile üretilen arasında büyük fark var. Üçüncü bölgede topu ayağına alanının eveleyip-gevelemesi de bunun nedeni. Çünkü atak hamlelerinde kimsenin bir fikri yok. Kerem'in iki golünün de bireysel aksiyonlarla gelmesi de bu yüzden. Takımın pozitif vücut dili, beklemek yerine topa gitmeyi, pas bağlantılarını kesmeyi hedefleyen agresif tavır çok iyi.

Yine de kandaki "sipeyşıl" virüsü, ikinci yarının hakimiydi. Topu rakibe verip, savunmaya geçmek. "

(Gürcan Bilgiç/Fotomaç)

"TEDESCO ISRARINA DEVAM EDİYOR"

"Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter sevincini kesinlikle çok özlemişti. Topla uygun yer ve zamanda buluştuğu anda onu durdurmak imkânsız. İlk yarıda attığı 2 golle ‘merhaba’ dedi taraftarına. ‘Taraftar’ demişken, bu hafta içi maçında tribünlerin dolması, seyircinin takıma olan inancını net bir şekilde gösteriyordu.

Talisca konusunda Tedesco ısrarına devam ediyor. İlk golde çok ince bir pas vermişti Kerem’e. O da diğer maçlara göre, daha iyi başlamıştı. Nice’in kazandığı penaltıda Skriniar gibi deneyimli bir oyuncunun yapmaması gereken bir müdahale gördük. Fenerbahçe’nin orta saha dizilişinde İsmail’e çok iş düşüyor. Talisca ve Asensio takımın hücum aklı."

(Ercan Taner/Sözcü)

"TEDESCO OLMASI GEREKENİ YAPTI"

"Tedesco Fenerbahçe'yi olması gerektiği gibi cesur bir kadroyla sahaya çıkardı. Orta sahaya tek ön libero İsmail Yüksek'i koyarak Asensio ile oyunu kurmayı planlamıştı. Ancak soğuk algınlığı nedeniyle son antrenmana çıkamayan ve iğneyle oynayan Asensio oyun kurulumunda faydalı olamadı. Nice takımı sarı- lacivertlilerin hızlı çıkışlarına neredeyse hiç karşılık veremedi. Dönen bütün topları alan Fenerbahçe ilk yarı boyunca rakip yarı sahada oynadı. Solda Kerem sağda Nene etkili oldular. Tedesco'nun taktik olarak yaptığı en önemli değişiklik bir anda oyunun yönünü değiştirmek oldu. Talisca'nın sürekli denediği bu taktik rakibin boşluk vermesini sağladı. Lakin Talisca hala yetersiz."

(Emre Bol/Fotomaç)

Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...

Robert Lewandowski'yi resmen duyurdular! Fenerbahçe ilgileniyordu: Lig devine imza atıyor

"TEDESCO İLE FUTBOL KALİTESİ YÜKSELDİ"

"Son yazımda Tedesco için “Tedes’go” demiştim... Genç hoca bu sözüme baya alınmış! Şaka bir yana, özlenen Fenerbahçe’yi Nice maçının ilk yarısında izledik. Tedesco kadro istikrarını buluyor. Başkan Sadettin Saran’ın desteğini arkasına alması, ayrılık haberlerinin bitmesi de özgüvenini artırmış. Nice maçına fırtına gibi giren, ön alanda yoğun pres yapan, dönen topları kazanıp tekrar atağa çeviren Sarı-Lacivertliler, Kerem’in golleriyle 2-0’ı erken buldu. İsmail Yüksek bambaşka bir performans ortaya koydu. Fizik gücüyle rakibe nefes aldırmayan, ayağındaki topları doğru kullanan İsmail’e aferin. Heee F.Bahçe bazı anlarda zorlanmadı mı, zorlandı, yine yürekler ağza gelmedi mi, geldi! Gayet normal. Büyük fotoğrafa bakınca, F.Bahçe’nin Tedesco ile futbol kalitesinin yükselmeye başladığını söylemeliyim."

(Hilmi Türkay/Cumhuriyet)

"TEDESCO UYUM TUTTU"

"Fenerbahçe; oldukça iyi oynadı, bazı oyuncuları büyük sıçrama yaptı… Belki bunu söylemek için çok erken ama Tedesco ile takım ve taraftar arasında ten uyumu tutmuş gibi… Maça fevkalade iyi başlayan bir Fenerbahçe ve matkap gibi oynayan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Talisca'nın harika pasını, Kerem çok iyi değerlendirdi. Belki de Talisca çıkana kadar Fenerbahçe'deki en iyi maçını oynadı. Pek tabii ki İsmail de öyle… Fenerbahçe, Nice'i boğduğu dakikalarda yine Kerem'le ikinci golü buldu."

(Ahmet Çakar/Sabah)

Dominik Livakovic'in dünyası başına yıkıldı! Resmi açıklama geldi: Olmaz denilen oldu

Tribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydı

Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor