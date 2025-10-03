FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınan galibiyet sonrası Galatasaray'da yüzler gülerken, sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. FIFA, Süper Lig devine ceza verdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da işler iyi giderken bir de Şampiyonlar Ligi’nde kazanılan Liverpool maçı adeta kulübe bayram havası getirmişti. Ancak FIFA’dan gelen haber moralleri bozdu.

FIFA YUSUF DEMİR İÇİN GALATASARAY'A CEZA VERDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların, 2022 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien’den kadrosuna kattığı Yusuf Demir’in sözleşmesinde yer alan bonus maddesi sebebiyle FIFA'dan ceza aldığı kaydedildi.

Spor Hukukçusu Avukat Fatih Şaşıoğlu, FIFA Oyuncuların Statüsü Dairesi'nin (PSC), FIFA sistemine yüklediği kararlar ile Rapid Wien'in Galatasaray’a karşı açtığı davada sarı-kırmızılıların aleyhinde karar verildiğini açıkladı.

FAİZİ İLE ÖDENECEK

Çıkan haberde, Avusturya ekibi Rapid Wien'in Galatasaray’ın 2023/2024 Süper Lig şampiyonluğu nedeniyle hak ettiği 200 bin euro tutarındaki bonusu ödemediğini iddia ederek FIFA’ya başvurduğu ve FIFA’nın da sarı-kırmızılı ekibe ceza verdiği belirtildi.

FIFA tarafından verilen cezaya göre; Galatasaray, 200 bin euro tutarındaki bonus ile bunun %2,5’i oranındaki 5. bin euro sözleşmesel cezayı ödemekle yükümlü kılındı. Cimbom'un kasasından toplam 205 bin euro çıkacağı bildirildi.

